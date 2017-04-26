總長200公里 貴州雙河洞大陸第一全球第十

8個國家的頂尖洞穴專家，經過15天探勘，測量出貴州省遵義市雙河洞的總長度為200.427公里，名列大陸之最，全球排名第10。專家認為，或許幾年後就有機會超過亞洲最長，位於馬來西亞的瓜愛爾傑尼赫洞的216公里，成為亞洲最長洞穴。

雙河洞位於遵義市綏陽縣，洞內結構複雜，水洞、旱洞並存，洞洞相連，構成層狀蜘蛛網樣的地質洞層。因其獨特魅力，1987年以來，吸引全球探險家持續探測至今，目前已發現200多個支洞。中外洞穴專家仍在持續尋找新的洞穴，爭取更大的突破，長度也不斷刷新。

去年4月的考察，宣布雙河溶洞群長度達186.333公里，新增加長度約25公里，刷新大陸紀錄。來自法國、葡萄牙、比利時、加拿大、義大利等8個國家的洞穴科考專家、地質科考專家，最近又進行半個月的調查，又「長」了14.097公里，達到200.427公里。

「此次雙河洞洞穴探測『長』了14.097公里，已發現46個洞口。」讓·波塔西是法國的洞穴專家，從2001年開始就率領各國專家進入雙河洞調查。他表示，透過不斷科考，雙河洞很有可能成為亞洲第一長洞。因為亞洲第一長洞傑尼赫洞從上世紀70年代就開始探測，而雙河洞探測只有30年，隨著持續探測和不斷發現，雙河洞有可能會超越它，成為亞洲第一長洞。

綏陽雙河洞已是國家地質公園，以後可能發展為世界地質公園。中國地質科學院岩溶地質研究所研究員陳偉海表示，綏陽雙河洞的世界地質公園申報工作已在去年展開，如果一切順利，到2019年，最遲到2020年，雙河洞也許就能成為世界地質公園。

(旺報)