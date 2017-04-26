日旅遊網民調：台人最少在機上打情罵俏 日人忍耐度最高
「Expedia Japan」綜合旅遊網站公布一項亞洲8國「機艙內禮儀」的問卷調查結果，針對「是否曾與同伴在機艙內打情罵俏？」之提問，台灣人回答「會」的最少，最多的是泰國人、其次是日本、香港、印度、馬來西亞、新加坡、南韓。
「Expedia Japan」今年2月在網上，針對台灣、日本、南韓、泰國、新加坡、香港等亞洲8國和地區的18歲以上、8447名男女，進行了這項問卷調查。
針對「搭飛機時是否會將座椅的椅背後倒？」之提問，回答「不會」的第1是日本人，達29%，其次依序是韓國人、馬來西亞、香港、台灣、新加坡、泰國、印度。
回答「會」的日本人有51%只在睡覺時會將椅背後倒、31%的日人是在超過3小時飛行時、18%的人是前座椅背後倒時才不得已後倒。由此可看出日本人不願給人添麻煩的民族性。
日本人認為機內最讓人厭惡的行為，第1是喝醉酒，達77%；第2是踢前座的椅背，達69%；3是香水和體臭很嚴重的人，達65%；第4是大聲說話、大聲聽音樂；第5是放任小孩不管的家長。
然而有25%的日本人「在機場或機內喝2杯以上的酒」，僅次於29%的印度，其次是南韓、泰國、香港、新加坡、台灣、馬來西亞。
面對機內令人感到困擾的行為會採取什麼辦法，有62%的日本人表示，「會告訴空服員」，有43%的日本人則回答「什麼都不說，忍耐」，只有11%的人會「直接提醒對方」。
選擇什麼都不說，寧可自己忍耐的各國人當中，日本居第1, 其次是新加坡、馬來西亞、香港、台灣、泰國、南韓、印度。
(中時)
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