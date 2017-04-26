毒蛋來源只有1間雞場 汙染源初步排除飼料

戴奧辛蛋來源找到了！衛生福利部食品藥物管理署21日才公布國內雞蛋驗出戴奧辛超標，並鎖定彰化駿億、鴻彰與財源3處養雞場，今晚(26日)七點緊急召開記者會，由食藥署長吳秀梅親自宣布檢驗報告，確定遭到污染的蛋雞場為「鴻彰」，而該蛋場三萬隻雞將全數撲殺，雞蛋也統統銷毀。至於外界最關心雞蛋的汙染源，包含水、空氣以及飼料等原因，因檢驗值均低限量值，因此均被排除，但農委會表示會持續進行監控。

繼2005年戴奧辛鴨蛋事件後，相隔12年再次有戴奧辛蛋品出現，而毒雞蛋案至今延燒5天，全民恐慌不敢吃蛋，也造成蛋價連日跌，蛋農叫苦連天，食藥署因此加快檢驗腳部，公布檢驗結果。食藥署長吳秀梅，偕同農委會、環保署以及食品安全辦公室26日晚間緊急召開記者會。

農委會副處長王忠恕表示，根據農委會藥物毒物試驗所以及成大交互檢驗，駿億、財源以及鴻彰三個畜牧場的雞蛋雖均含有戴奧辛，但僅鴻彰的採樣結果為3.34皮克，超過我國戴奧辛管制限值為2.5皮克，其餘兩個牧場分別僅達0.26以及0.63皮克，且根據成大採樣結果，也僅鴻彰超標。

汙染原因，先前鎖定包含水、空氣、以及飼料都有可能。環保署表示，監測三畜牧場48小時，空氣並無異常，飲用水也符合標準。至於最可能的飼料，王忠恕表示，三個牧場的飼料每公斤戴奧辛含量均遠低於歐盟標準0.75，因此無法確認汙染源為飼料。

但飼料真的沒問題？農委會畜牧處副處長王忠恕表示，雖然業者認為是季節風帶來環境汙染惹禍，但3家畜牧場十分鄰近，難免讓人質疑「為什麼你有，別人沒有」，懷疑業者可能未如實交代是否還自行調配有其他添加物，且三個牧場中，僅僅鴻彰的飼料為自行調配，農委會會持續監測其飼料，甚至針對上游大宗原料進行檢驗，以釐清可能的汙染源。

(中時)