毒蛋來源只有1間雞場 汙染源初步排除飼料
戴奧辛蛋來源找到了！衛生福利部食品藥物管理署21日才公布國內雞蛋驗出戴奧辛超標，並鎖定彰化駿億、鴻彰與財源3處養雞場，今晚(26日)七點緊急召開記者會，由食藥署長吳秀梅親自宣布檢驗報告，確定遭到污染的蛋雞場為「鴻彰」，而該蛋場三萬隻雞將全數撲殺，雞蛋也統統銷毀。至於外界最關心雞蛋的汙染源，包含水、空氣以及飼料等原因，因檢驗值均低限量值，因此均被排除，但農委會表示會持續進行監控。
繼2005年戴奧辛鴨蛋事件後，相隔12年再次有戴奧辛蛋品出現，而毒雞蛋案至今延燒5天，全民恐慌不敢吃蛋，也造成蛋價連日跌，蛋農叫苦連天，食藥署因此加快檢驗腳部，公布檢驗結果。食藥署長吳秀梅，偕同農委會、環保署以及食品安全辦公室26日晚間緊急召開記者會。
農委會副處長王忠恕表示，根據農委會藥物毒物試驗所以及成大交互檢驗，駿億、財源以及鴻彰三個畜牧場的雞蛋雖均含有戴奧辛，但僅鴻彰的採樣結果為3.34皮克，超過我國戴奧辛管制限值為2.5皮克，其餘兩個牧場分別僅達0.26以及0.63皮克，且根據成大採樣結果，也僅鴻彰超標。
汙染原因，先前鎖定包含水、空氣、以及飼料都有可能。環保署表示，監測三畜牧場48小時，空氣並無異常，飲用水也符合標準。至於最可能的飼料，王忠恕表示，三個牧場的飼料每公斤戴奧辛含量均遠低於歐盟標準0.75，因此無法確認汙染源為飼料。
但飼料真的沒問題？農委會畜牧處副處長王忠恕表示，雖然業者認為是季節風帶來環境汙染惹禍，但3家畜牧場十分鄰近，難免讓人質疑「為什麼你有，別人沒有」，懷疑業者可能未如實交代是否還自行調配有其他添加物，且三個牧場中，僅僅鴻彰的飼料為自行調配，農委會會持續監測其飼料，甚至針對上游大宗原料進行檢驗，以釐清可能的汙染源。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。