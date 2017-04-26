溫泉峽谷瀑布 雙河洞景觀豐富旅遊夯
雙河洞是貴州綏陽雙河洞國家地質公園的一部分。早在2014年，科學家就在洞內發現珍貴的大熊貓（台灣稱大貓熊）化石和疑似犀牛化石，還有十分罕見的飛貓。這裡還有溫泉、峽谷、瀑布等多樣地質景觀，既是地質公園，更是旅遊勝地。
綏陽雙河洞國家地質公園由雙河洞、寬闊水、九道門等景區組成，面積318.6平方公里，園內有大約1億年左右形成長達200公里的雙河洞系統及其他145個喀斯特洞穴，距今200到250萬年已形成的孑遺植物及其保存地、綏陽溫泉、芙蓉江峽谷、喀斯特瀑布。
雙河洞有大陸目前發現唯一的地下大裂縫，裂縫由上至下，逐漸變寬，最窄處僅能一人側身通過，全長1000公尺，十分壯觀。溶洞則分上中下3層，並透過地下河與其他溶洞貫通。洞內常年恆溫攝氏15度，冬暖夏涼，空氣清新，是負氧離子含量很高的天然氧吧。洞內還有捲曲石、石花、地下暗河、洞中瀑布、九曲十八彎洞道等喀斯特景觀。
在雙河洞近30年的科考歷史中，國際著名洞穴探險家讓·波塔西功不可沒。1986年讓·波塔西第一次到大陸展開洞穴探險。2001年讓第一次到貴州綏陽，豐富的地質奇觀讓他決定留下來，對雙河洞持續不斷的探險，成為改寫雙河洞紀錄的第一見證人。
在他看來，沒有一個洞穴是一樣的，地質構造、機理形態、水文特徵、生物種類等等，都充滿著新奇，「我無法闡述中國溶洞洞穴的奇特，因為洞穴是無法形容的，我愛它的全部。」
(旺報)
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