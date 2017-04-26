配合北市府宣導 龍山寺減爐延至6月16日
有279年歷史的艋舺龍山寺，前年起將7座香爐減為3座，原訂5月5日再減少2座爐，只留一座主爐，以符合空汙減量的期待，但考量要改變信眾習慣需要再多一點時間宣導，且配合邀請台北市長柯文哲等貴賓見證，及台大醫學院的空汙研究，副董事長黃書瑋表示，將把減爐時程延後到6月16日減爐。
龍山寺現有觀音爐、天公爐、聖母爐，原訂5月5日再減少為只剩1座觀音爐，黃書瑋表示，感謝台大醫院針對廟宇細懸浮微粒（PM2.5）濃度研究，目前規畫在廟宇內設PM2.5的感應器，讓敬拜的民眾可即時知道當下的PM2.5濃度，也會勸導民眾少點香，並致力於減短香枝長度、提升香枝品質。
黃書瑋說，由於2015年6月15日龍山寺減爐時，是邀請柯文哲主持儀式，這次也希望配合台北市政府的宣導，同時也邀請台大醫學院參與儀式，讓信眾更加了解從健康觀點減爐的原因，日前開會決議，將減爐時間延後至6月15日。屆時同樣會邀請醫界、柯市長、民政局長藍世聰共同見證。
龍山寺是在2005年先從7座香爐、每人21炷香減到7座香爐、7炷香，前年5月又收起4座香爐，僅保留天公爐、觀音佛祖爐跟聖母爐，個人祭祀也減至3炷香，預計6月15日起僅保留觀音佛祖爐，每人僅拿1炷香。
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(中時)
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