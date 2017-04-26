自誇營運成績玩假帳？悠遊卡公司：受2原因下修淨利目標

悠遊卡公司日前發布新聞稱今年1月至2月悠遊卡公司的淨利達到3864萬，2個月就已達成今年預算目標8296萬的4成5目標額。台北市議員徐弘庭昨痛批這是移花接木大玩數字遊戲。

徐弘庭指出，檢視悠遊卡公司營收狀況，發現2014年淨利1億9千萬，2015年2億6千萬元，2016年1億9千7百萬，結果悠遊卡公司把今年的淨利目標設定一舉降到8296萬元，今年1至2月淨利3864萬，再以此對外宣稱，才兩個月就已達成今年預算目標4成5。他痛批悠遊卡公司難道不知羞恥嗎！

徐弘庭說，自己把考試成績滿分標準由100分降到40分，考18分之後說自己達到目標45％，民眾豈能接受。

對此，悠遊卡公司回應表示，之所以將今年淨利目標下修，主要受兩項原因影響，其一是今年2月以來，交通類的4卡正式進到北捷，因此捷運公司與悠遊卡公司去年就重新談判權利金，預估今年稅後淨利負6200萬元；此外，聯名卡部分銀行也因為其他卡的競爭，而與悠遊卡重啟談判，為此預估淨利又為負4800萬元，兩相加總，才定出今年的淨利目標，並非為彰顯營運績效而特意降低標準再向外誇示。

(中時)