連署書人數多於黨員？可能因為失聯黨員也有簽

國民黨主席選舉連署書模樣。(季節攝)

4月22日有媒體報導點出國民黨黨主席選舉連署爭議，即台北市國民黨有效黨員才5.4萬，但規定重複連署將無效之下，六位參選人之一的潘維剛，在台北市一個人就連署到5.5萬黨員，比選舉人還多。24日又有一報導也指出台中市有效黨員1.7萬，但吳敦義一個人就連署2.4萬人。

對此吳敦義陣營於25日在官方臉書粉絲專業發文表示：「經由我們總部工作人員依四月七日黨中央所提供合格黨員數的統計，目前台中市黨員的人數為一般黨員數26,369+黃復興黨員數11,229=合計黨員數37,598。目前我們總部提供中央選舉委員會之連署書，台中部分共計24,107份」，媒體與吳陣營在台中黨員人數說法上，明顯不同。

記者比較兩份報導當中展示的國民黨各縣市有效黨員人數與參選人在各縣市連署人數，內容相同，22日報導未提到資料來源，24日則提到來自國民黨，但記者向國民黨中央求證時，黨中央表示基於選務中立，不便回應候選人說法。

記者先查證國民黨官網4月7日公布的全體有投票權黨員人數為465084，這個數字包括了國民黨地方黨部與特種黨部黃復興黨部黨員，當中全國的黃復興黨部有投票權人數為104706，但也遍布於各縣市。媒體資料有投票票人數為465100，與黨中央官網的大致吻合，而媒體資料各縣市有投票權黨員數加總微444508，與46萬也很接近，所以媒體資料當中的各縣市黨員人數，應該也已經包括了當地的黃復興黨部黨員。那麼為什麼有的陣營可以連署出超過當地黨員數目的連署書呢？

問題可能出在國民黨的黨員除了有投票權的有效黨員之外，還有另外兩種：無投票權黨員與失聯黨員。國民黨於2000年首度失掉中央執政權後，實施黨籍重新登記，要求所有黨員都必須重新登記，才能成為如今黨中央統計數據當中顯示的黨員，否則一律成為失聯黨員，沒有投票權。而重新登記後的黨員，之後如果沒有每年交黨費，則會成為無投票權黨員，國民黨4月7日的官網資料顯示，黨員人數一共有949027人，這當中包括了465084位有效黨員，以及483943位有辦理重新登記或者於2000年後新加入，但今年沒有交黨費因而喪失投票權的無投票權黨員。

國民黨主席選舉連署，必須填上黨員姓名和黨證字號，從未加入過國民黨的民眾，自然不可能有黨證字號，但只要是失聯黨員或無投票權黨員就會有黨證字號，所以即使他們的連署經黨中央審核發現後將無效，但他們仍有可能先為參選人連署。因此除了有些陣營指控對手抄名冊之外，找失聯黨員與無投票權黨員應該也是連署書數目多於有投票權黨員怪象的原因之一。

(旺報)