遭指控拿國民黨錢 孫文學校：未拿過半毛錢
國民黨主席洪秀柱成立孫文學校，宣傳國父孫中山思想，並多次捍衛國民黨總裁蔣中正曾有的貢獻，但因為近日評價馬英九總統任內功過，引發國民黨內部分人士不滿，26日國民黨中常會上，更有中常委指控國民黨有錢成立孫文學校，卻沒錢給中山獎學金。對此中常會上國民黨國發院長林忠山發言表示，孫文學校並未從國民黨拿過半毛錢。
同日孫文學校發表聲明原文如下：
有報導稱本校向中國國民黨及其相關基金會申請二千萬元補助事。本校嚴正聲明，本校迄今從未向中國國民黨及其相關基金會申請過任何一毛補助，亦無得到中國國民黨及其相關基金會任何一分支助，目前所有活動經費均係本校師長同學朋友以義工方式或自付經費為中國國民黨無私義務奉獻。本校希望中國國民黨內部不要因為選舉黨主席事而惡意中傷波及為黨而無私義務奉獻的同志及朋友，徒然造成親痛仇快，傷害中國國民黨自己。
孫文學校總校長張亞中
民國106年4月26日
(旺報)
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