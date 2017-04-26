馬幼興現身捍衛清白 憤遭誣告性侵險輕生

馬幼興現身捍衛清白。(粘耿豪攝)

馬幼興今現身說明遭誣告性侵案。（圖／中時資料照片）

男星馬幼興先前遭女演員唐少萱提告性侵，近日地檢署偵查終結，對性侵案採不起訴處分，今(26日)晚間馬幼興親上火線，透露今天急著現身，並非要攻擊唐少萱，只是想釐清事實，讓社會大眾了解目前狀況，直言：「身為一個父親、一個兒子，如果連自己的清白都無法捍衛，我要怎麼保護家人？」並透露遭誣告後名聲崩壞、工作全失，讓他差點想不開想輕生。

馬幼興表示，事情發生至今他工作全無，只能靠存款與賣房子養活家人，今急著出面開記者會便是為了向製作單位宣告他無罪，向劇組招手，希望能早日回到工作崗位，強調事情剛爆發時，許多報導都稱是他主動邀女方來煮泡麵、按摩，但從對話紀錄中可知其實是女方主動邀約。

聲明稿中，馬幼興說明此起妨害性自主罪案件最後獲不起訴處分，是由於5大原因作出判決，第一是兩人在105年7月6日前的LINE對話紀錄，可見兩人從禮貌到最後會用「老爺」、「夫人」互稱，而女方還曾傳給他愛心貼圖，證明雙方確實感情親暱。

其次是當晚的監視器畫面，唐少萱離開家門後神情自若，隔天還和朋友約唱歌，與所稱的「性侵」形成矛盾，第三是女方驗傷單雖有四肢多處瘀傷、與陰部多處陳舊性裂傷，但從唐少萱與證人供訴中，無法直接推論此傷害和馬幼興強制性交有關。

第四是唐少萱在接受訊問時，透露與馬幼興發生關係並非「第一次」，但隨後又向媒體表示是第一次遭奪走，讓馬幼興氣指女方是藉此向大眾刻意塑造他「可惡之性侵害犯罪者之形象」，第5則是從女方證詞證實她指控馬幼興的動機，其實是和感情糾葛有關。

馬幼興更強調，因這起不實性侵指控，使他的名字在網上搜尋，接連而來的關鍵字都與「性侵」二字有關，對他本人已造成永遠無法抹滅的傷害，他已透過律師反告唐少萱誣告、毀謗，希望能早日洗刷冤屈，現場媒體問馬幼興歷經此事後，對下一段戀情有何想法，馬幼興說現在重心只想放在工作上，「但應該不會再跟圈內人有任何關係」。

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(中時電子報)