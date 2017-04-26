藍寅倫3分炮 6局桃猿6比2領先統一

布魯斯今面對桃猿，前5局失2分，但都是非自責分。(資料照 謝明祚攝)

(20:47更新6局結束)統一獅與Lamigo桃猿在斗六棒球場交手，今天前5局兩隊守備狀況頻頻，獅隊就發生2次失誤，桃猿也有1次失誤，雙方也把握機會攻下分數，各攻下2分，第6局桃猿靠著藍寅倫的三分炮，突破平手僵局，6局結束取得6比2領先。

此役獅隊首局，陳傑憲擊出右外野深遠飛球，造成陽耀勳判斷上出現瑕疵，形成隱形失誤，陳傑憲也一口氣跑到三壘，再靠著唐肇廷的高飛犧牲打，獅隊先馳得點。

第2局獅隊繼續展開攻勢，在兩出局後，楊家維與高志綱接連擊出安打，再下一城，取得2比0領先。

不過下半局，換成桃猿打開得分契機，先是陳俊秀選到四壞上壘，藍寅倫與梁家榮敲出安打攻占滿壘，陽耀勳擊出內野滾地球，卻造成獅隊二壘手楊家維發生傳球失誤，桃猿一口氣攻下2分扳平戰局。

來到第6局，獅隊洋投布魯斯遇到亂流，面對朱育賢與陳俊秀被接連擊出安打，隨後藍寅倫把握機會，轟出3分炮，率隊取得領先，桃猿也繼續把握機會，再靠著梁家榮與陽耀勳的兩支二壘安打，單局攻下4分大局。

(中時電子報)