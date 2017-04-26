戴奧辛雞蛋 鴻彰畜牧場籲政府速揪汙染源

衛生福利部食藥署證實戴奧辛雞蛋來自彰化縣芳苑鄉的鴻彰畜牧場，畜牧場負責人林總元無奈表示，自己不可能任意添加，但也無法確定是怎麼來的，對此感到很茫然，希望政府儘速幫忙找出汙染源，並給損失的雞農補償。

林總元是現任芳苑鄉農會理事長，今年2月才斥資1700多萬元承接經營鴻彰畜牧場，飼養的蛋雞約3萬隻，不料飼養才2個多月，就捲入這起戴奧辛風波。

他表示，截到目前，還是不知道自家雞蛋的戴奧辛是從何而來，因此，希望政府能夠積極幫忙找出汙染源，這樣才能讓所有的養雞業者安心。

另外，遭受戴奧辛汙染已成事實，鴻彰遭到封存的雞蛋以及3萬隻蛋雞將遭到銷毀與撲殺，林總元希望政府能夠補償養雞業者的損失，否則養雞業者將不知道怎麼辦。

(中時)