缺錢花 異想天開竊走刮刮樂
新北市45歲馬姓男子疑因缺錢花用，本月11日中午12時許騎車至永和區民族街某彩券行，佯稱要買刮刮樂彩券，趁老闆不注意時，偷走一整本價值1萬5000元的刮刮樂，警方昨天（25日）循線逮捕馬男到案，但馬男兩手一攤說：「刮中的錢早就花完了，現在也沒錢還老闆。」警方訊問後依竊盜罪移送法辦。
警方調查，馬男案發當天戴著安全帽走進彩券行，向老闆表示：「我要買一本刮刮樂。」翻了幾下說：「我覺得這本不好，不會中，換一本。」老闆又拿出一本價值500元的「大富翁」共30張給馬男，馬男依舊東挑西揀。
此時有其他民眾進門購買彩券，馬男趁老闆不注意，拿起一整本刮刮樂掉頭跑到店外騎車逃逸，老闆發現彩券遭竊時，馬男早已不見蹤影，老闆調出監視器畫面向警方報案，由於馬男犯案時頭戴安全帽，且店外監視器並未清楚拍下完整機車車牌，直到昨天才鎖定馬男拘提到案。
警方調查，馬男為緬甸籍，有毒品與竊盜前科，平日以打零工維生，收入並不穩定。馬男到案後供稱，因缺錢花用，才會動起歪念，想刮本「免費」的刮刮樂，得手返家後立刻將整本刮刮樂全刮完，兌獎現金也早花光，沒錢可還被害店家。警訊後依法送辦。
(中時)
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