陳菊：前瞻計畫不是錢坑
前瞻計畫在立法院引爆對立，高雄市長陳菊在臉書PO文，力挺前瞻計畫，認為不是錢坑，相信會刺激內需成長、拉動經濟發展，再回饋為新的財政資源。
陳菊指出，前瞻基礎建設計畫，都是將資源投注在國家整體發展所必需的面向。譬如台灣的軌道運輸密度仍不及先進國家、南北城鄉落差巨大，所以我們有了軌道建設的前瞻計畫；數位與綠能建設則是具有未來戰略性的產業布局；而水環境建設則關乎國土與人民的安全。
每一個項目，都指向國家競爭力的缺口，都是台灣的當務之急。另一方面，它也並不會是單向流出的錢坑，相信它也能夠刺激內需成長、拉動經濟發展，再回饋為新的財政資源。
可以理解大家為自己家鄉爭取建設的心情。然而，請不要把前瞻計畫，看作是縣市之間的競爭。前瞻計畫是基於國家整體的發展戰略，來進行全面的規劃，受惠的範圍將是整個國家、所有的人民。畢竟台灣的發展，在過去漫長的期間，是失衡偏倚的，而如今朝向整體發展平衡的方向前進，對大家都是好的。
陳菊期待全體國民，能給予前瞻基礎建設計畫，最充份的支持，讓國家向前跨一大步！
(中時)
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