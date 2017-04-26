相隔一年多重返一軍 藍寅倫就轟出3分炮

Lamigo桃猿外野手藍寅倫，今重返一軍，就先發轟出3分炮。（資料照 葉姵妤攝）

Lamigo桃猿藍寅倫，相隔一年多重回一軍，就以指定打擊先發上陣，結果首打席就敲安，第5局還敲出三分炮，率隊取得領先。

藍寅倫去年球季開幕戰，就因右膝後十字韌帶受傷，在二軍休養復健時，又導致左膝受傷，被迫整季報銷，今年球季復出球場，開季從二軍出發，出賽10場，共擊出16支安打，包含1發全壘打，打擊率高達3成90。

今升上一軍藍寅倫就先發上陣，扛下第7棒指定打擊，首打席就擊出本季首安，第3打席，原本擺出短打要推進壘上跑者，結果第一球失敗後，隨即改成正常揮擊，結果一棒轟出3分炮，讓球隊突破平手僵局。

(中時電子報)