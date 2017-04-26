福島縣產水蜜桃主要出口 從港台轉向東南亞

福島縣的農產品在2011年發生福島核災後銷售低迷，2016年度農產品出口量總算有起色，較前一年度成長1.5倍，達61公噸，創災後最大出口量紀錄，其中又以水蜜桃最受東南亞國家的歡迎。惟受到主要出口大宗的台灣、香港持續禁止福島農產品進口之影響，總出口量僅達震災前的4成左右。

《福島民報》報導，福島縣貿易促進協議會25日在福島市召開大會，會上報告指出，福島縣2106年度起採用低溫、低氧的冷藏保鮮貨櫃( Controlled Atmosphere Container)出口農產品到泰國，使以水蜜桃為主的青果出口量大幅增加。

福島縣2016年度的出口量以品項來區分，水蜜桃成長最多，較前一年度成長2.9倍，出口量達30.6公噸，較核災發生前的2010年度增加了23.9公噸。稻米較前一年度成長1.3倍，達逾17公噸，蘋果則比前一年度成長59%，達4640公斤。

目前福島縣的水蜜桃出口以泰國、馬來西亞、新加坡、印尼這4國為主。福島縣去年起首度採用冷藏保鮮貨櫃，以海運的方式出口，不僅載貨量是空運的2倍左右，費用也只要空運的10分之1。此舉使得水蜜桃在東南亞的售價降低許多，銷路也擴大不少。

311大地震前福島縣產水蜜桃的主要出口對象是台灣和香港，受到福島核災的影響，香港和台灣至今仍禁止福島縣的農產品進口，故現在與港台的交易額為零。

福島縣為消除日本國內外對福島農產品不安全的誤解，除了對目前已解除禁令的國家擴大出口之外，還要和日本政府合作，積極對外發布訊息，參加當地舉辦的商談會等，以尋求港台等各國早日解除對福島農產品的進口限制。

(中時)