劉宸君尼泊爾登山傳死訊 同學震驚不捨
國立東華大學華文系學生劉宸君傳出登山和男友梁聖岳，2月赴尼泊爾喜馬拉雅山健行，後來就與家人失聯，自失蹤消息一出，同學及朋友們紛紛至兩人臉書為他們打氣，「希望他們只是暫時在遙遠的雪山裡」。
連劉最崇拜的老師吳明益也發文協尋，大家都抱持正向想法等待他們歸來，但今晚劉逝世新聞傳來，過去同班的王姓同學難過說，「說好的要回來分享的啊！」
王姓同學透露，劉宸君是個天性開朗、喜歡親近自然，關心社會議題，跟同樣愛好的戶外活動的男友一拍即合，這趟喜馬拉雅山健行從上學期就規畫及安排，預計休學一學期在印度待4個月。
劉在臉書也分享在印度旅行心得，大呼「西孟加拉邦實在不是個適合騎單車的地方」，兩人騎到印度接著就在尼泊爾失聯，最後一次對外聯絡是在3月3日，同學們默默祈禱仍未盼到奇蹟。
現傳來劉宸君遇難消息，東華大學校方晚間表示，劉女在前往尼泊爾喜馬拉雅山時，已辦理休學，校方將待家屬提出要求，以提供相關協助，其餘現階段尊重家屬不便代為發言。
(中時)
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