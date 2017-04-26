林曼麗請辭南美館董事 市府：不捨但尊重

南美館爭議未休，財團法人國家文化藝術基金會董事長、國立台北教育大學林曼麗教授今天發表聲明請辭南美館董事，也呼籲南美館董事會，應正視並回應藝術社群及群眾疑慮，建立典範。

台南市文化局長葉澤山對此表示「不捨」，感謝林曼麗擔任南美館籌備委員數年間，不畏南北舟車勞頓，全力配合美術館籌建工作，但尊重她的決定。

葉澤山說，林曼麗10多年前曾任故宮博物院院長，今年初擔任國藝會董事長後，曾數度表達因南美館階段性任務告一段落，擬辭去籌備委員職務，經市長賴清德極力邀請，才應允擔任。

林曼麗宣布辭去南美館董事，昨天已向台南市文化局遞送董事辭職書，正式辭去董事一職，並發表3點聲明如下:

1、美術館本屬社會公器，行政法人美術館更需政府與全民的監督與參與；唯有透過公開透明的機制，建立良善嚴謹的董事與館長選任制度，才能取得正當性和公正性，並獲得社會大眾的認同與支持，此乃是行政法人能否成功之基石，也是美術館永續經營的重要關鍵。

2、呼籲南美館董事會，應正視並回應藝術社群及群眾疑慮之所由，並以高標準要求自身之社會責任與使命，為國內行政法人美術館的發展，建立典範，時猶未晚。

3、台南美術館自規劃設計開始，即朝向二十一世紀新型態美術館發展；從硬體建設到軟體的營運管理、展覽規畫、與群眾的互動連結，與城市街道的關係等，都有別於傳統美術館的思維；期許未來的南美館經營團隊，能秉持前瞻創新的視野、藝術專業知能、無私與公正開放的心胸，為台南市民，也為台灣美術館事業開創新的里程碑。

(中時)