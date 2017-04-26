大陸新航母下水 「世界航母俱樂部」有泰國沒英國

大陸首艘自製航母魚26號下水。目前大陸已經有一艘遼寧號航母，目前世界上一共有8個國家擁有共計18艘現役航母，昔日的海上霸主英國一艘都沒有，反而泰國有一艘。

擁有最多航母的國家是美國，一共有10艘尼米茲級核動力航空母艦，目前還在造更新式的福特級航母。俄羅斯和中國各有一艘航母，兩艘為同一型航母。印度現有一艘航母，原本是俄國的航母，退役後轉買給印度。法國有一艘自製的戴高樂號航母，是除了美國以外唯一有核動力航母的國家。

巴西從法國買來了一艘退役的老式航母，命名為聖保羅號。義大利有兩艘航母，分別是服役32年且排水量僅1萬多噸的加里波底號，與新式的加富爾號，都以義大利建國英雄命名。泰國則有由西班牙承造的皇家公主號航母，是世界上最小的現役航空母艦。

英國本來擁有3艘無敵級航空母艦，但先後於2005、2011和2014年退役，新造的伊莉莎白級航母最快要今年才能服役，導致英國經歷了自1918年首艘航空母艦百眼巨人號服役以來，首度沒有現役航母的3年空窗期。

(旺報)