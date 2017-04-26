新竹縣桐花秘境小旅行 報名還剩6梯次

新竹縣文化局結合縣內各鄉鎮及協會，規畫12條輕旅行路線。（莊旻靜攝）

桐花有「五月雪」美名，新竹縣文化局結合縣內各鄉鎮及協會，規劃12條輕旅行路線，邀請遊客賞桐逛客庄。（莊旻靜攝）

桐花有「五月雪」美名。（莊旻靜攝）

2017新竹縣客家桐花祭各鄉鎮陸續展開，新竹縣文化局集結共有7鄉鎮、12個協會推出12條桐花輕旅行，一共舉辦24梯次，目前剩6梯次可供報名，民眾可到新竹縣作客，日賞桐花也順道體驗客庄，了解新竹縣魅力。

新竹縣長邱鏡淳表示，桐花祭是縣內春季觀光的重頭戲，各鄉鎮均有獨屬風景，也各有各的故事，湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、橫山鄉及北埔鄉等12個協會推出輕旅行路線

湖口鄉的「新竹縣大窩口促進會」則以湖口老街、仁和步道為旅行重點；「湖口鄉湖南社區」走訪在地風景，還有體驗親子採茶及製茶樂；「湖口鄉湖口社區」安排客家三腳採茶戲、傳統客家三合院建築導覽等活動；「湖口鄉湖鏡社區」由秀才步道行至八角樓、田頭伯公等景點。

新埔鎮的「新埔鎮巨埔社區」將探訪吳濁流先生的故居，並至巨埔農場賞桐。竹東鎮「振興客家文化發展協會」會以竹東圳帶旅客穿越時空，走訪竹東鎮三角城的隘勇線。橫山鄉的「橫山鄉橫山社區」安排三叉埤桐花步道八卦巷。「北埔鄉南埔社區」推出深度客家體驗之旅。

芎林鄉的「新竹縣芎林鄉鹿寮坑農村自然生態文化協會」以自然人文為主題，並發展海梨柑、香菇等當地農產；「新竹縣芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會」則複製造紙技術，分享傳統文化。「寶山鄉山湖社區」帶遊客走進環湖桐花白雪步道，以及動手做著客家點心等活動；「寶山鄉山湖輕旅行團隊」走訪寶山迴龍步，也以生態教育為主軸。

即日起至5月13日，各輕旅行路線陸續展開，若想參加的梯次已經額滿，也可聯絡各社區聯絡人，洽詢在花期結束前是否還有開團的機會。詳細活動資訊可上文化局官網查詢或電洽03-5510201轉206林小姐。

(中時)