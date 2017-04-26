中央休閒農業區評鑑 中市六都唯一獲獎
為推廣休閒農業，行政院農業委員會辦理休閒農業區評鑑活動，台中市包括外埔區水流東、東勢區軟埤坑及梨之鄉休閒農業區均獲評甲等佳績，獲得績優休閒農業區殊榮，26日並由農委會頒獎表揚，台中也是六都中唯一獲獎的直轄市，表現備受肯定。
農業局表示，水流東休閒農業區素以火龍果、釀酒葡萄聞名，區內並發展加工產業，也擁有多家酒莊，可體驗採果與製酒，每年並舉辦紅酒馬拉松、葡萄園裡的餐桌、賞桐花等活動，吸引不少遊客前往。
軟埤坑休閒農業區則以生產柿子、高接梨為主，也是螢火蟲的棲地，近年來每年4月期間推出賞螢季，並結合當地農家推出農村古玩、彩繪DIY、生態導覽解說等活動。
農業局指出，至於梨之鄉休閒農業區則以生產水梨、蘭花及咖啡為主，並推出果樹認養、梨文化導覽、陶藝木雕漆藝等多元農業體驗，也會安排賞螢活動，是文化生態旅遊的好去處。
農業局強調，台中市致力於休閒農業發展，以增加農產品附加價值，台中市的八大休閒農業區均各自具有獨特農業魅力，未來將持續積極輔導轄內各休閒農業的發展，以提升中市休閒農業發展及旅遊品質。
(中時)
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