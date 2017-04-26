參與WHA需認一中 陸委會：以政治做藉口 陸未善盡國際責任
大陸官方連續兩天重申台灣參與世界衛生組織WHA大會，需以一中原則為前提，陸委會26日以世衛組織章程的理念強調，全球衛生防疫及人類的健康，絕對高於任何政治考量，並批評中國大陸一再以政治藉口歸責我方，沒有善盡國際責任及真正關切全球人民的健康福祉。
WHA世界衛生大會即將於5月召開，台灣政府至今沒有收到邀請函，大陸國台辦發言人馬曉光26日在例行記者會上重申，這要在一個中國原則下，通過兩岸協商來做出安排。
陸委會26日晚回應表示，注意到了國台辦針對我參與今年世界衛生大會(WHA)的談話，陸委會認為，全球衛生防疫及人類的健康，絕對是高於任何政治考量。
陸委會指出，依據世界衛生組織憲章，健康是基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況之不同而有所差別；這也是世界衛生組織倡導「絕不遺漏任何人」(LEAVE NO ONE BEHIND)的核心理念。台灣參與WHA及世衛組織相關活動，攸關我2300萬民眾的健康安全，中國大陸一再以政治藉口歸責我方，並沒有善盡國際責任及真正關切全球人民的健康福祉。
陸委會強調，台灣專業務實參與WHA，是世界衛生及醫療體系中不可或缺的一環，也是台灣對國際社會的責任。兩岸共同參與WHA，有助貢獻國際社會，並有利兩岸良性互動發展。政府相關部會均持續積極爭取今年的與會，也呼籲中國大陸嚴肅面對此一攸關人權與安全的普世價值，尊重並支持我方與會。
(旺報)
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