被誣陷性侵、工作全丟 馬幼興自閉3個月：我差點從樓上跳下去！

馬幼興哽咽訴遭誣指性侵、清白受損的委屈。（粘耿豪攝）

馬幼興哽咽訴遭誣指性侵、清白受損的委屈。（粘耿豪攝）

馬幼興開記者會說明過去10個月遭誣指性侵、清白受損的委屈。（粘耿豪攝）

馬幼興去年7月遭一起演出三立《戲說台灣》的唐姓女藝人指控性侵，對方泣訴被奪走初夜，還對他提出妨害性自主告訴，馬幼興也隨即提出誣告訴訟，彰化地檢署日前偵查終結，對馬幼興為不起訴處分，唐姓女藝人則依誣告、偽証、加重誹謗等三罪起訴，還要求法院從重量刑。馬幼興哽咽表示，這起不實指控對他名譽造成極大損害，過去10個月工作全丟，承受許多壓力的他還因此生病了，憂鬱症上身，一度把自己關在彰化員林朋友家裡無法出門，還差點從樓上跳下去，「我沒有做錯事，但還是怕被指指點點，更心疼我的兒女因此受到傷害。」

馬幼興地說，當時這麼大的輿論，對他造成很大的影響，他過去10個月完全沒有工作，靠著積蓄過日，一度也想賣掉房子。雖然台灣觀眾還算比較理性，但根本沒有電視台、製作人、經紀人敢用他，本來在大陸談好要做的一個少數民族回族的節目，也會在台灣網路平台播出，就因為這件事而停掉，「我前面的投資全都賠、又沒工作收入。還要面臨來自圈內、圈外朋友的異樣眼光及攻擊。前妻為保護小孩一開始也對我不諒解，後來給我時間去處理。」

最令他心疼的是，讀國小的女兒，因為在學校被說「你爸爸性侵」，回家問她媽媽三次「什麼是性侵」，他的前妻最後不得已還得跟小孩解釋。以前他每週都會去學校接女兒，女兒總是看著他笑，會跟他大手牽小手，不過當媽媽跟她解釋了什麼是「性侵」，他去學校接女兒時，女兒一上車頭轉向另一邊、不看他，也不跟他說話。

他怒告對方誣告後，帶著兩個孩子去他爸爸的墳前，告訴爸爸絕對沒有性侵這件事，「我告訴爸爸，你要相信你兒子不會做這件事，時間會證明馬家男人絕不會做這件事！講完後，我轉頭親了我的兩個小孩，請他們相信爸爸，我說時間會慢慢證明，爸爸會讓你們抬頭挺胸做人，我也告訴我兒子，害人之心絕對不可有！」

他哭著表示，當時還有大陸網友在微博上說「你當初肯定是你爸幫你媽口交生下來的，你的女兒將來肯定會被人家輪姦、你的兒子將來長大一定會去強姦人」、「你長這麼猥褻你知道嗎」，因為輿論太大，他根本無法待在台北，於是一個人躲到彰化員林的朋友家，曾一度要從樓上跳下，「但我想到女兒，想到媽媽，我不能這麼做，否則外界會以為我畏罪自殺！我必須要把事情釐清。」

他說，訴訟過程中唐小姐三度找了演藝圈大哥出面溝通，要求他簽和解書庭外和解、甚至撤告，但他媽媽認為，如果庭外和解，就不會有偵查庭，大家就不會了解真相，如果沒有還兒子清白，她會無法出門。

他的律師表示，由於馬幼興的名譽損害太大，之後會向唐姓女藝人提出民事賠償，並要求登報道歉。至於金額則還要評估。馬幼興則拜託電視台、製作單位給他工作機會，盡快回到工作層面，也謝謝老東家三立26日邀請他上《54新觀點》，這是事件發生至今的第一個通告。

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