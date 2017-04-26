48歲伊能靜肉麻放閃 坐老公大腿親親調情
48歲伊能靜近日上大陸實境秀《媽媽是超人》話題不斷，早前先是失手讓女兒小米粒不小心跌落地上，落淚自摑耳光，今(26日)網上又曝光一段最新預告，影片中伊能靜直接坐在老公秦昊的大腿上，親親又抱抱，恩愛閃瞎眾人。
秦昊早前曾因參加節目，遭網友批評對伊能靜態度冷漠，當時伊能靜更不捨老公被誤會，節目只播出部分內容，坦言後悔接節目。然而近日曝光的最新預告中，伊能靜就與老公攜手放閃，秦昊主動索吻，伊能靜更是直接坐在老公大腿上加碼「愛的抱抱」，還情不自禁給了秦昊多個吻。
伊能靜後面就說，其實相處下去越知道，秦昊是個踏實的人，只要秦昊在，對她來說心裡就會平靜很多。
(中時電子報)
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