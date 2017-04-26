火腿又輸球 相隔12年吞10連敗

火腿今又輸球，監督栗山英樹今生日，球隊卻相隔12年吞下10連敗。（資料照 圖／截自日本雅虎）

日職日本火腿今面對軟銀，終場以1比4吞敗，苦吞10連敗，是自從2005年以來，相隔12年，再吞10連敗。

火腿此役全場僅擊出5支安打，只在第7局靠著，洋炮萊爾德的陽春炮，攻下本場火腿的唯一一分，投手部分，先發投手村田透首局就遇亂流，被今宮建太與戴斯派耶轟出全壘打失掉4分，終場球隊就以1比4輸球。

火腿去年奪下日本一，今年開季全隊卻狀況低迷，今監督栗山英樹剛好56歲生日，可惜球隊還是吞敗收場，自2005年的11連敗後，球隊相隔12年吞下10連敗。

(中時電子報)