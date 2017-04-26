戴奧辛毒蛋來自鴻彰 4萬蛋雞14公噸蛋送焚毀

真的中鏢了，王功蛋行和鴻彰畜牧場同一老闆，複檢確定戴奧辛超標兩倍。（吳敏菁攝）

戴奧辛毒蛋掀起軒然大波！衛福部食藥署提前兩天公布檢驗結果，確認中鏢是鴻彰畜牧場，這次2件採樣樣品中，檢測值分別為2.88皮克和3.34皮克，超過國家標準2.5皮克，財源、駿億無辜受波及，即刻解封。

彰縣衛生局長葉彥伯表示，鴻彰4萬隻蛋雞和賣給王功蛋行、其他縣市風封存下架，與移動管制每日生產的14.9公噸的雞蛋，都將送焚化爐銷毀，即時相關開始回收作業，由業者提出銷毀計畫，盡速送焚化爐、銷毀。

環保局長江培根表示，空氣檢驗戴奧辛量和一般環境無異，還遠低日本標準，水也沒異樣，和檢出戴奧辛指紋特徵完全不同，排除是環境因素。戴奧辛來源還是迷，昨天又進行土壤採樣，都還在進行持續相關採樣。目前是優先進一步追查飼料。

大量的雞蛋送進焚化爐是首次，環保局長江培根表示，將先煮熟固化後再送爐，隻雞則比照禽流感處理經驗。

至於，駿億和財源沒有超標，彰化縣政府加班發公文，在食衛署公布同一時間就解封預防性下架蛋品和除移動管制，縣府協調這兩場、這些天來生產共25公噸的雞蛋，保存在冷凍櫃，可以如常上市、販售，價格的損失，中央會補償差價。

(中時)