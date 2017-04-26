優步宣稱3年內展開飛天車實測

叫車應用程式開發商優步（Uber）周二宣布，公司正在研發的飛天車將在2020年前展開實測，並在2023年前推出載客服務，希望能在前景備受看好的飛天車市場搶下主導地位。

優步產品長豪登（Jeff Holden）周二於達拉斯出席研討會時表示：「發展都會飛行技術對優步而言是合理的下一步。我們將實現『一鍵呼叫飛天車』的夢想。」

豪登宣稱2020年前優步將在達拉斯及杜拜兩地展示飛天車並進行實測，時間點剛好趕上2020年在杜拜舉行的世界博覽會。

(工商)