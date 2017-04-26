百年老校茶交流 自製茶品牌振興茶鄉
立校同超過百年歷史的石門乾華國小和瑞芳瑞亭國小，今（26）日上午在乾華校內農場，進行種茶課程交流，請來製茶達人李宗烈現場示範炒茶、揉茶體驗，也結合兩校特產，完成新品牌翠玉金萱桂花茶，未來將繼續推廣採茶課程，重新復興石門茶鄉美譽。
今天上午瑞亭國小校長梁榮仁帶領學生，造訪石門乾華國小，並贈送桂花植栽給乾華國小；乾華國小校長王淑玲也回贈該校特有品牌翠玉金萱桂花茶作為回禮。
瑞亭國小校長梁榮仁表示，學校今年獲得教育部營造空間美學與發展特色攜手聯盟學校，希望透過課程帶領孩子認識在地文史，並利用校內遍植的桂花樹，增進學生的生態、文學與創客能力，打造一所木樨飄香的特色學校。
乾華國小校長王淑玲說，學校致力於推廣採茶特色課程，希望藉著茶葉引領乾華學子從做中學，發揮創客精神，從中注入對環境的探索與尊重，也引導學子進行茶詩的發想，除了更親近自然，也希望藉採茶課程讓學生認識石門茶鄉傳統，並將採茶文化發揚光大。
乾華國小邀請畢業校友、在地茶農專家李宗烈老師回校指導學弟妹，將瑞亭桂花融入乾華翠玉金萱茶，沁出結合兩校特色的翠玉金萱桂花茶，讓現場所有師生品嘗，充分感受到炒茶製茶的魅力。
(中時)
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