外交部證實 台情侶登喜馬拉雅山1死1生還

台灣一對情侶爬喜馬拉雅山失蹤53天。外交部表示，駐印度代表處於26日午間接獲尼泊爾搜救總隊通知已尋獲我2名失蹤國人，該名失蹤男士意識清醒，女士已往生。尼國搜救總隊派直升機送其等前往加德滿都醫院。

外交部強調，我駐印度代表處已委請尼國友人前往醫院探視。我駐處除與該名尼國友人保持密切聯繫外，外交部亦同步向兩位國人在台家屬說明最新情形。

家屬向外交部表示：感謝各界關心，惟盼不受外界打擾，方得安心處理後續事宜。

(旺報)