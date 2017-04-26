梁聖岳意識清楚 已被送到加德滿都醫院

台灣青年梁聖岳與友人劉宸君2月赴尼泊爾登山，3月許在藍塘國家公園傳出失聯，2人家屬不放棄任何希望，梁父3月更前往尼泊爾尋子，26日傳出尋獲2人消息，梁聖岳獲救，但劉宸君被發現時已經逝世。

新竹縣議員周江杰與梁聖岳交情佳，自梁傳失聯以來，周江杰固定與外交部聯繫，了解救援狀況。周江杰表示，據他所知，梁聖岳與劉宸君已被送到尼泊爾首都加德滿都的醫院，梁聖岳被發現時，意識清楚，也能說話表達，但身體虛弱，可能需要在當地停留一段時間，接受治療。

周江杰也表示，2人家屬都感謝各界關心，但須專注處理孩子的事，請外界見諒，先勿打擾，梁聖岳的家屬預計在近日再赴加德滿都。

(中時)