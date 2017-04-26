價碼不斐！歐巴馬演講費高達40萬美元

據英國金融時報周三報導，邀請美國卸任總統演講的價碼不斐，美國前總統歐巴馬已同意在9月為紐約投資銀行Cantor Fitzgerald發表主題演說，這場演講的酬勞高達40萬美元。

美國前總統柯林頓夫婦光靠演講便賺進大筆財富，1年前歐巴馬曾在白宮記者協會晚宴揶揄希拉蕊，到華爾街演講便能有6位數美元進帳，他說：「如果有這種好事我明年也要去高盛演講，為自己賺點白花花的鈔票。」

歐巴馬卸任後也將展開他的演說之路。熟知內情人士周二表示，歐巴馬同意9月在Cantor Fitzgerald的年度健保大會擔任主題演講者。

消息人士婉拒透露歐巴馬要如何運用這筆演講費，但歐馬巴的酬勞比希拉蕊在2013年在高盛的3場演講22.5萬美元，高出將近1倍。

(工商)