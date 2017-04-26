國1南下客運起火 24乘客緊急疏散

桃園客運行經國道1號南下39.8K時後輪突然起火，警消獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

桃園客運行經國道1號南下39.8K時後輪突然起火，警消獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

今天晚間8時53分一輛桃園客運行經國道1號南下39.8K時，後輪突然起火燃燒，司機緊急將車輛停靠路肩，疏散車上24名乘客，幸無造成人員傷亡，警消獲報後到場將火勢撲滅，詳細起火原因仍待進一步釐清。

(中時)