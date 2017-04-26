汐止15校聯合美展 遠雄博物館揭幕
遠雄文教公益基金會主辦「遊汐物語」師生聯合美展，26日在人文遠雄博物館揭幕，邀請汐止在地15所學校參展，共展出繪畫、黏土雕塑、攝影等500件學生創作作品，以校園故事為主題展現地方特色，邀請民眾一起來找回自己的童年回憶。
遠雄文教基金會去年起開始邀請汐止在地15所學校參加美展，包括北峰、北港、白雲、汐止、秀峰、東山、金龍、長安、保長、崇德、樟樹等國小，及秀峰高中、汐止國中、樟樹實驗高中、青山國中等校，頗獲家長與民眾好評；今年為第2屆汐止聯合美展，展出超過500件學生作品，可見學生反響熱烈。
教育局長林奕華表示，「遊汐物語」展覽不僅是一場學校的藝術嘉年華，上百幅的師生作品，展現出每一所學校的特色，也為各校提供了藝術教育理念的交流平台；感謝遠雄文教公益基金會及人文遠雄博物館長期贊助與支持學校推動藝術教育，讓新北市的藝術活動愈加蓬勃。
人文遠雄博物館館長游冉琪表示，透過本屆「遊汐物語」展覽，除了培養學生訓練思考與解決問題的能力外，也可以發展及推廣汐止在地文化。
「遊汐物語」展覽空間位於人文遠雄博物館4樓，每間學校以不同媒材詮釋校園故事，青山國中小展出數位互動藝術，將學生即興畫作即時投影在牆上，頓時變成生動有趣的海底世界；金龍國小則以貓為題材，製作黏土貓面具黏貼在畫在牆上的書櫃，予人獨特的立體視覺。
「遊汐物語」汐止15校師生聯展即日起至至6月18日，每週二至週日上午10點至下午6點開放民眾免費參觀，邀請民眾依同來欣賞作品，找回童年回憶。
(中時)
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