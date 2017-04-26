兩男子倒臥車內口吐白沫 已明顯死亡

兩名男子因不明原因一起倒臥在一輛黑色轎車內死亡，圖為事發現場。（余信賢攝）

兩名男子於車內口吐白沫，已明顯死亡，詳細原因仍待警方調查。（余信賢攝）

今晚7點多在嘉義縣新港鄉被人發現兩名男子因不明原因一起倒臥在一輛黑色轎車內，消防人員抵達時，兩名男子口吐白沫，已明顯死亡，詳細原因仍待警方調查。

(中時)