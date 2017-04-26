「童顏」嚴正嵐穿婚紗　開始想要留長髮了

嚴正嵐為戲穿婚紗。（三立）

嚴正嵐為戲穿婚紗，難得展現小女人味。（三立）

嚴正嵐為戲穿婚紗。（三立）

嚴正嵐為戲穿婚紗，開心與劇中媽媽楊麗音合影。（三立）

一臉「童顏」面孔的嚴正嵐在三立、東森八點華劇《只為你停留》穿婚紗，本來怎麼看都像是高中生的她，這次換上長紗露肩白色禮服，也展現難得小女人味，尤其穿上高跟鞋後，身高又「爆衝」了幾公分，嚴正嵐笑說：「剛換裝出來的時候，還有人說我像是小女孩在辦家家酒。」不過還是有許多人讚美她是清新的小新娘。

嚴正嵐之前也曾為了拍攝短片而穿過婚紗禮服，所以當知道這次要穿婚紗時，第一個念頭就是別忘了帶Nubra，原來她以前經驗告訴自己「水餃墊太重要了」。喜歡亂想的她，開拍前就開始擔心將來真的要結婚時，會不會因為穿太多次，變得對婚紗很無感，她說：「但後來想到結婚的意義也不是為了要穿婚紗，就排除了這個擔心。」

這次看見自己穿婚紗，她突然有了一個念頭，想把頭髮趕緊留長，這樣才會更有女人味，因為她從小學二年級後頭髮長度就一直沒超過肩膀，越剪越短，希望真的到結婚那天，頭髮也順利留長了，嚴正嵐笑說：「我也想要多長一些女人味，正在努力中。」

被問到對未來婚禮的憧憬，嚴正嵐希望婚禮簡單、溫馨就好，主要是能讓雙方家人朋友交流認識，讓兩個人的世界一起變得更大更美好。那計畫何時當新娘呢？嚴正嵐笑回：「在還能生小孩的年紀之前結婚就好！」

(中時)