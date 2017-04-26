陸專家驚曝：金氏想取東北領土
朝鮮半島緊張局勢升溫，全球緊盯北韓是否會進行第六次核試。大陸研究北韓的專家沈志華分析指，北韓是中國的潛在敵人，且金氏對中國有「領土野心」；陸資深媒體人吳鉤發文指，若北韓掌握發射核彈技術，金正恩會向中國提出東北領土要求。
被譽為「最懂北韓問題專家」、華東師範大學終身教授兼國際冷戰史中心主任沈志華認為，北韓對中國有「領土野心」，從2001年金正日向江澤民提出「考察東北」請求，便可窺出端倪。沈志華說，當時江澤民糾正應叫「訪問」而非「考察」，金正日回應，金日成生前曾說「東北已由毛主席送給朝鮮」，江事後翻查檔案，發現確有此事，但可能是金氏斷章取義的誤解，「北韓從未掩飾對中國領土的野心」。
大陸資深傳媒人吳鉤也有類似說法，他（25）日在微博發文指出，若北韓掌握核導彈技術（應是強調發射技術），金三（指金正恩）接下來就會跟中國提出對東北的領土要求，更自信表示，「不信的人不是傻，就是暗中領了金三的狗糧了」。
(中時電子報)
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