和劉錚同進女廁20分鐘 女主播這樣說...
SBL人氣球星劉錚今（26日）被周刊爆料和前體育主播俞西潔2度約會，其中一次還一起走進女廁待了20分鐘，引發熱議。對於被指是背著交往兩年的女友幽會女主播，劉錚回應自己早已單身，直批文章漏洞一堆，而俞西潔稍早也於臉書說明當天狀況。
俞西潔下午在臉書表示感謝大家的關心，並說早上電話如雪片般飛來，讓她無法一一回應，覺得很不好意思，並強調：「其實單純只是朋友聚會，現場也有其他的朋友～」，最後再次感謝所有媒體們的關注，「真的覺得打擾大家了。」
而劉錚稍早也在臉書無奈說：「有點懶的去回應這些事情，可是好像又不得不回應下」，除了澄清自己是單身狀況，也cue當天在場的朋友作證，對方也力挺劉錚，透露他們一起進女廁，只是為了照顧喝醉的友人。
(中時電子報)
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