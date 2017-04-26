拍戲又直播賣海鮮 陳昭榮快爆肝！

陳昭榮最近在臉書直播平台賣海鮮。（阿榮嚴選提供）

陳昭榮帶著子弟兵爆爆一起直播買海鮮。（阿榮嚴選提供）

爆爆賣海鮮造型也走海鮮路線。（阿榮嚴選提供）

爆爆賣海鮮賣出心得來。（阿榮嚴選提供）

本土一哥陳昭榮跌破外界眼鏡，在臉書創「阿榮嚴選」平台直播賣冷凍海鮮，賣得嚇嚇叫。不過他正趕拍民視8點檔《春花望露》，每晚又要直播賣海鮮，直播結束後還常幫忙接客服電話，每晚至少親自回覆500則以上的粉絲團私訊，雖然熊貓眼日益加深，員工都擔心他爆肝，不過他卻仍樂此不疲。他坦言自己現在是「嬰兒般」的睡眠，都是利用零散的時間睡覺，每天零零總總加起來，仍有睡4-6小時，但接收訊息則是「24小時不打烊」。

「阿榮嚴選」上線不到1個月，粉絲數已超過2.6萬，最高還曾創下約3千人同時線上收看、搶標的好成績。陳昭榮說：「我想創立一個廠商、平台、消費者三贏的模式，一切還在努力中」。對於親友、員工、粉絲心疼他爆肝，他苦笑說：「工作投入已經習慣了，既然要做就要做到最好！」

追蹤他每日行程，除了拍戲外，一有空他就是看其他直播業者，學習對方優點，早上想菜單，看影片檢討自己前一晚直播時的表現。然後跟廠商討論新品情況，還常常直接驅車到宜蘭親自了解產品來源，產品處理作業流程、保存狀況，試吃後還與廠商討論。傍晚前回到內湖的公司設定直播主要菜色，規畫晚上直播內容，還要跟公司同事開會如何簡化消費者購買的流程。

直播開始後，陳昭榮會轉身成為製作人，盯著子弟兵爆爆的表現，再自己上場分享新品、介紹產品、開標、喊標，直播之後如果有時間，他一定會親自撥打客服電話，最終的結果就是換來他一天睡不到幾個小時。就累壞了，他仍如此堅持，因為不管網友是接到他的電話、或是他親自回覆私訊、甚至私訊影音，大家往往都是驚喜到不行，直呼「真的是陳昭榮耶」。他說：「雖然現在我們還做得不夠，但我希望能帶給大家有如家人般的服務」。

身為陳昭榮子弟兵的爆爆，則負責前段的銷售，為吸引大家的目光，他特地從日本找人代購了9頂水產頭套，從螃蟹、河豚、章魚等眾多造型，搭配大圓框眼鏡，還有他用黑色布膠貼的鬍子，整個造型超吸睛又可愛，每次總讓粉絲喊著要標他的頭套，爆爆苦笑說「大家標海產就好，好嗎？」他說，跟師父陳昭榮搭檔時真的笑料百出，每天都有新火花。但最難的也是來自陳昭榮，如果直播時有些細節沒做好，直播結束後，師父會馬上指正他，爆爆搞笑的說：「一哥的東西真的很難學耶，我到底甚麼時候才能幹掉他啊？」

目前爆爆還有另外一個身分是街頭藝人，周、六、日會在高雄愛河旁扮演行動雕像，周一到周五就上台北忙直播。

(中時)