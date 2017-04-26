大陸減碳計畫：2030年非化石能源達20％

大陸積極投入減碳綠能產業，風力發電是主要發展重點。(圖/新華網)

中國大陸提出未來的能源革新計畫，將要努力降低化石燃料的使用量，在2020年達到減碳成效，並希望到2030年時，將非化石能源使用量達到20%。

下一個大未來(Next Big Future)報導，中國大陸在2016年的能源消費總量達到43.6億噸，比2015年增長1.4％，其中非化石燃料(綠能與核能)增長13.3％，比2015年增加1.3個百分點。另外2016煤炭耗用量43.6億噸，比2015年下降了4.7%，是2014年以來連續第三年下降，顯示中國大陸的能源結構轉型已逐有成效，正朝向低碳方向前進。

大陸半導體業發達，在太陽能發電的投資極多。(圖/新華網)

中國大陸國家計劃署週二表示，大陸希望到2030年，非化石燃料可以達到能源總量的20％左右，到2050年能夠達到一半，並努力減少煤炭的使用。

大陸在水力、風力、太陽能、地熱4種綠能都在積極開發，水力部分希望從1146吉瓦，到2020年增到1250吉瓦、風力從129吉瓦，到2020年增到200吉瓦；太陽能從43吉瓦增到100吉瓦。另有地熱發電，希望2020年達到到16吉瓦。總投資再生能源的金額是3600億美元。

(中時電子報)