陽建福相隔579天 重返中職一軍投手丘
今年回鍋中職，效力統一獅的陽建福，今首度在一軍登板，是自2015年9月25日對上統一獅，相隔579天再度站上中職一軍投手丘，面對Lamigo桃猿，中繼1局雖被擊出2支安打，還有滿壘危機，不過靠著三振化解失分危機，沒有失分退場。
陽建福2015年球季結束後遭到當時富邦悍將前身義大犀牛釋出，去年轉往日本獨立聯盟發展，逐漸找回昔日球速，今重返中職加盟統一獅，雖然開季因傷，無法趕上開季，直到4月才在二軍登板，共投4.1局，自責分率6.23。
23日陽建福被叫上一軍，今球隊與桃猿交手，在第8局登板球隊2比6落後時登板投球，雖被梁家榮與林承飛接連敲安，面對郭嚴文又投出保送，形成滿壘，不過面對王柏融順利以三振收場，成功化解失分危機；此役中繼1局，用了32球，最快球速來到144公里，被擊出2支安打無失分。
(中時電子報)
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