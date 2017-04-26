陽建福相隔579天 重返中職一軍投手丘

今年加盟統一獅的陽建福，今面對桃猿中繼登板，相隔579天，重返中職一軍投手丘。(本報資料照)

今年回鍋中職，效力統一獅的陽建福，今首度在一軍登板，是自2015年9月25日對上統一獅，相隔579天再度站上中職一軍投手丘，面對Lamigo桃猿，中繼1局雖被擊出2支安打，還有滿壘危機，不過靠著三振化解失分危機，沒有失分退場。

陽建福2015年球季結束後遭到當時富邦悍將前身義大犀牛釋出，去年轉往日本獨立聯盟發展，逐漸找回昔日球速，今重返中職加盟統一獅，雖然開季因傷，無法趕上開季，直到4月才在二軍登板，共投4.1局，自責分率6.23。

23日陽建福被叫上一軍，今球隊與桃猿交手，在第8局登板球隊2比6落後時登板投球，雖被梁家榮與林承飛接連敲安，面對郭嚴文又投出保送，形成滿壘，不過面對王柏融順利以三振收場，成功化解失分危機；此役中繼1局，用了32球，最快球速來到144公里，被擊出2支安打無失分。

(中時電子報)