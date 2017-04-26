美職棒球星基特擬斥資13億美元 當馬林魚老闆

華爾街日報引述內情人士表示，美國職棒洋基隊傳奇球星基特（Derek Jeter）和前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush），有意以13億美元買下邁阿密馬林魚隊，但目前仍在籌資。

邁阿密先鋒報等多家媒體周二報導，包含基特和布希在內的投資團隊有意斥資13億美元，從馬林魚現任老闆羅利亞（Jeffrey Loria）手中買下球隊。預期基特和布希握有少數股權，並擔任對外的職務，而其他投資人將負擔大部分的收購資金。

(工商)