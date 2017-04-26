川普大砍企業稅 恐惹毛國會財政鷹派
川普政府台北時間周四凌晨公布稅改方案，除大砍企業稅率至15％，針對企業匯回境外獲利課徵的「匯回稅」（repatriation tax）也要調降到10％，以兌現提升美國競爭力與重振經濟的競選承諾。但川普不計代價減稅料使赤字惡化，勢必惹毛國會財政鷹派，想過關恐面臨不小挑戰。
財政部資深職員向美國財經媒體《CNBC》透露，美國財長穆欽與白宮經濟委員會主席柯恩，訂於美東時間周三下午1時30分（台北時間周四凌晨1時30分），在白宮新聞簡報室召開聯合記者會正式公布稅改方案。
據《路透社》引述政府官員報導披露，川普指示幕僚，上市公司所得稅稅率從目前的35％砍到15％。川普也瞄準美國企業境外囤積的逾2.6兆美元獲利，提議調降針對企業匯回境外獲利徵收的「匯回稅」，稅率由現行的35％降到10％。
川普政府最新稅改方案還將調降小型合資企業、獨資企業、對沖基金等「商業實體」（pass-through businesses）的最高稅率，由39.6％一口氣拉低到15％。
盛傳川普擬對進口產品課徵的「邊境調整稅」（border-adjustment tax），由於爭議性過大，未包含在稅改方案之內。
然而川普不計代價減稅，將使美國財政赤字更形惡化，讓原本就憂心國債高築的共和黨赤字鷹派更添不安，川普的提案恐在自家黨內引起不小雜音。
(工商)
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