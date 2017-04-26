陸軍事專家：未來20年中國將有3型6艘航母
在大陸首艘國產航空母艦下水之際，曾任中共國防大學教授的軍事評論家張召忠表示，未來20年內預計將會分3階段有3型共6艘航母服役，往後如果再發展，就要考慮目前遼寧艦與國產001A退役與接替的問題。
具有中共海軍少將軍階的張召忠是大陸軍事評論界的名人，他在接受《環球軍事》專訪時表示，近年來中國海軍裝備提升突飛猛進，新式艦艇下水猶如「下餃子」。1998年他離開海軍到國防大學，在那之前中國海軍一年連一艘護衛艦都買不起，經過多年發展，解放軍的軍費從幾十億美元增加到1500億美元，現在每年都有多艘軍艦服役，造艦速度在全世界範圍也是第一位的。
報導指出，首艘大陸國產航母的下水備受國際關注。但通常也認為，航母艦隊是「吞金獸」，張召忠分析說，一個國家打造多少航母取決於各種因素，首先要考慮國家的需求，比如說未來20年的作戰需求、執行的任務、資金和技術水平等等。
張召忠預測，未來20年之內中國航母的發展將呈現3個階段，造3個批次的「姊妹艦」。第一批航母是遼寧艦和001A型航母，採滑躍起飛模式，6-7萬噸的排水量；第二批可能是兩艘8萬噸的常規航母，艦載機採用蒸汽彈射模式；第三批為兩艘10萬噸的航母，核動力和電磁彈射。如此一共會有6艘，而在此之後若還要繼續發展，就要考慮遼寧艦個這批次航母的退役和接替問題。
張召忠指出，19世紀末美國的海軍專家馬漢提出的《海權論》，到現在一直是美國海軍的信條。但中國海軍的戰略有所不同，它是「近海防禦，遠海護衛」，因為隨著中國海外利益的延伸，國家利益需要海軍的安全保衛，這就要求必須要設立海外補給點，但並不是西方意義的軍事基地。
在談到甲午海戰對當今海軍發展的啟示時，張召忠表示，今年距離中日馬關條約的簽訂已經122年，我們用了百年時間洗刷了百年屈辱。甲午海戰失敗原因用一句話來概括，清朝自身的原因比較大，當時北洋水師一度亞洲第一，比現在人民海軍在亞洲的位還高，因此內因是主要原因。武器是戰爭的重要因素，但是決定因素的是人，因此要加強軍事訓練，掌握好先進裝備，武器裝備再好，如果使用不當，也打不贏勝仗。
(中時電子報)
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