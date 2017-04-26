陸軍事專家：未來20年中國將有3型6艘航母

4月26日上午，首艘完全由中國自行建造的航空母艦下水儀式在中國船舶重工的大連造船廠舉行，受到國際關注。（圖／中新社）

在大陸首艘國產航空母艦下水之際，曾任中共國防大學教授的軍事評論家張召忠表示，未來20年內預計將會分3階段有3型共6艘航母服役，往後如果再發展，就要考慮目前遼寧艦與國產001A退役與接替的問題。

具有中共海軍少將軍階的張召忠是大陸軍事評論界的名人，他在接受《環球軍事》專訪時表示，近年來中國海軍裝備提升突飛猛進，新式艦艇下水猶如「下餃子」。1998年他離開海軍到國防大學，在那之前中國海軍一年連一艘護衛艦都買不起，經過多年發展，解放軍的軍費從幾十億美元增加到1500億美元，現在每年都有多艘軍艦服役，造艦速度在全世界範圍也是第一位的。

報導指出，首艘大陸國產航母的下水備受國際關注。但通常也認為，航母艦隊是「吞金獸」，張召忠分析說，一個國家打造多少航母取決於各種因素，首先要考慮國家的需求，比如說未來20年的作戰需求、執行的任務、資金和技術水平等等。

張召忠預測，未來20年之內中國航母的發展將呈現3個階段，造3個批次的「姊妹艦」。第一批航母是遼寧艦和001A型航母，採滑躍起飛模式，6-7萬噸的排水量；第二批可能是兩艘8萬噸的常規航母，艦載機採用蒸汽彈射模式；第三批為兩艘10萬噸的航母，核動力和電磁彈射。如此一共會有6艘，而在此之後若還要繼續發展，就要考慮遼寧艦個這批次航母的退役和接替問題。

張召忠指出，19世紀末美國的海軍專家馬漢提出的《海權論》，到現在一直是美國海軍的信條。但中國海軍的戰略有所不同，它是「近海防禦，遠海護衛」，因為隨著中國海外利益的延伸，國家利益需要海軍的安全保衛，這就要求必須要設立海外補給點，但並不是西方意義的軍事基地。

在談到甲午海戰對當今海軍發展的啟示時，張召忠表示，今年距離中日馬關條約的簽訂已經122年，我們用了百年時間洗刷了百年屈辱。甲午海戰失敗原因用一句話來概括，清朝自身的原因比較大，當時北洋水師一度亞洲第一，比現在人民海軍在亞洲的位還高，因此內因是主要原因。武器是戰爭的重要因素，但是決定因素的是人，因此要加強軍事訓練，掌握好先進裝備，武器裝備再好，如果使用不當，也打不贏勝仗。

(中時電子報)