美軍太平洋司令哈里斯：中國擴大海洋能力 為奪台
(23:45更新內文) 美軍太平洋司令哈里斯26日在聯邦眾院作證時表示，中國從根本上改變了南中國海的政治格局，中國領導層可能會設法運用透過擴大海洋能力，作為奪取台灣，維護中國海外利益的遠征軍。
哈里斯表示，中國運用外交和經濟壓力對付台灣，持續在東海壓迫日本。哈里斯說，中國正有條不紊的在區域內取代美國的影響力。
哈里斯指出，中國在南海的威脅是真實的。中國除通過大規模的土地開墾和軍事化，改變南中國海政治格局外，並正在迅速建立一個現代化，有能力的軍隊。中國軍隊的規模遠超過其防禦目的或在區域內的潛在需求。
哈里斯表示，中國軍隊現代化的重點是藉著不對稱戰略，企圖打敗美國在亞洲優勢。他指出，中國軍事現代化不容低估，特別是在共產黨政權缺乏透明度，以及清楚的策略下。
在北韓問題上，哈里斯指出，北韓將繼續無視聯合國的制裁，持續發展威脅美國本土的洲際彈道導彈和核武器。他表示，北韓是最大、最直接的威脅。每個試驗，金正恩都以美國城市為:目標。彭斯副總統最近訪問亞太區域時已表示，針對北韓所有的選擇都在桌子上。
哈里斯說，沒有人希望戰爭，但必須有所準備。必須抵禦美國本土，協防韓國和日本，並繼續呼籲中國管制北韓。他表示，有信心可以抗拒北韓的威脅。
(中時)
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