美軍太平洋司令哈里斯：中國擴大海洋能力 為奪台

美國太平洋司令哈里斯在眾院作證指出中國正有條不紊取代美國在區域影響力（江靜玲攝）

(23:45更新內文) 美軍太平洋司令哈里斯26日在聯邦眾院作證時表示，中國從根本上改變了南中國海的政治格局，中國領導層可能會設法運用透過擴大海洋能力，作為奪取台灣，維護中國海外利益的遠征軍。

哈里斯表示，中國運用外交和經濟壓力對付台灣，持續在東海壓迫日本。哈里斯說，中國正有條不紊的在區域內取代美國的影響力。

哈里斯指出，中國在南海的威脅是真實的。中國除通過大規模的土地開墾和軍事化，改變南中國海政治格局外，並正在迅速建立一個現代化，有能力的軍隊。中國軍隊的規模遠超過其防禦目的或在區域內的潛在需求。

哈里斯表示，中國軍隊現代化的重點是藉著不對稱戰略，企圖打敗美國在亞洲優勢。他指出，中國軍事現代化不容低估，特別是在共產黨政權缺乏透明度，以及清楚的策略下。

在北韓問題上，哈里斯指出，北韓將繼續無視聯合國的制裁，持續發展威脅美國本土的洲際彈道導彈和核武器。他表示，北韓是最大、最直接的威脅。每個試驗，金正恩都以美國城市為:目標。彭斯副總統最近訪問亞太區域時已表示，針對北韓所有的選擇都在桌子上。

哈里斯說，沒有人希望戰爭，但必須有所準備。必須抵禦美國本土，協防韓國和日本，並繼續呼籲中國管制北韓。他表示，有信心可以抗拒北韓的威脅。

(中時)