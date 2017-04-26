警政署、高市警到仁武遊藝場查扣大批賭博電玩 帶回10多人

警政署靖紀小組今天傍晚會同高雄市警察局突擊仁武區2處電玩店，帶回張姓女子3名員工、鄭姓等16名男女賭客，檢方晚間7點左右傳喚業者到案，並搜索遊藝場個館，查扣78個機台，督察室表示，將會追究督核不周的責任。

被抄查的電動遊藝場，位在仁武警分局澄觀派出所轄區，該家電玩店採嚴格會員制，堪稱當地最大規模的遊藝場，警政署靖紀小組根據線報，指出這處遊藝場疑常有賭客出入，今天會同高雄市保大16名特警先在鳳山警分局待命，傍晚5點多前往突擊。

警方帶回現場服務生及10多名客人，有人供稱場內有賭博性電玩，檢警晚間傳喚業者到案，並搜索遊藝場2個場館，總共查扣78台賭博性電玩，目前檢方漏夜偵訊業者中。

(中時)