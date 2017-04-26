警突擊仁武區老字號遊藝場 掃到78台賭博電玩
高市仁武區1家已有15年歷史的大型電動遊藝場，今遭警政署靖紀小組會同高市警局突擊，分別在該店1、2館內查獲78台賭博性電玩，將28歲張姓女子等3名員工及16名男女賭客帶回調查；檢警正拆機台漏夜偵辦中，市警局督察室也將追究督核不周之責。
警政署和高市警局都接獲相同情資，指仁武區最大的遊藝場涉賭博行為，疑有賭資交易及賭客出入，兩單位派人調查蒐證，決定攜手合作一舉攻破，報請橋頭地檢署檢察官指揮，今傍晚發動搜索，調度高市保大特警16人待命，一聲令下火速突擊。
據了解，該家電玩店採嚴格的會員制，新會員得由舊會員引領才能進入，增加警突破賭博電玩店的難度，轄區仁武分局年初曾派員喬扮賭客，不過，無功而返，因此將情況向上呈報，警政署也在年初接獲情資，本月中旬派員南下埋伏多日仍無所獲，於是和高市警攜手打擊。
(中時)
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