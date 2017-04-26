英首相梅伊周三首度與歐盟脫歐談判代表會面

英國首相梅伊（Theresa May）周三在首相官邸會見歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐盟首席脫歐談判官巴尼耶（Michel Barnier）等官員，是梅伊啟動英國脫歐程序以來首度與歐盟脫歐談判代表會面。梅伊表示：「這次會面的目的是在正式談判前建立穩固關係。」

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