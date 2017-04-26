出包王功蛋行和鴻彰畜牧場 竟是同一負責人

23日再擴大採樣王功蛋行上游5家蛋雞場，後續檢測結果讓人關注。（吳敏菁翻攝）

戴奧辛毒雞蛋重創蛋雞產業，食藥署今天提前公布檢驗，點名3家蛋雞場結果是鴻彰畜牧場中鏢，讓人有點愣住的是負責人和王功蛋行老闆是同一人，23日再擴大採樣王功蛋行上游5家蛋雞場，其中1場也是林總元所有，後續檢測結果讓人關注。

戴奧辛雞蛋爆發，王功蛋行嗆要國賠，外界沒料到，出包的源頭就是自家雞營的畜牧場，讓其他蛋農都不知道要說什麼？「真的是氣啊！無辜受拖累了」

儘管雞蛋確實驗出戴奧辛，但汙染源卻還是迷團，難解消費者疑惑，從戴奧辛指紋認定和飼養環境中的水、空氣的特徵明顯不同，研判環境影響不大，最大的疑點，可能還是來自飼料的「獨門」配方，還需要進一步採驗。

林總元也是芳苑農會理事長，今年2月才從弟弟手中接手鴻彰畜牧場，喊冤真的不知道問題出在哪個環節？並希望政府補償損失，盡快找出原因，表示他也是受災戶。

但也有不願具名的蛋農說，被點名的財源、駿億，都是乖乖吃整包採購的飼料，只有鴻彰有飼料攪拌器，「希望能進一步採樣，從各種配料中找答案，只要原因不找出來，就可能有各式各樣猜測，雞蛋的信譽就可能繼續受衝擊！」

(中時)