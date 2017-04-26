英脫歐 德意志銀行擬將4000個英國職位移回德國

德意志銀行周三表示，為了因應英國脫歐的可能影響，該銀行打算將4,000個英國職位移回德國，其中2,000的職位屬於前台服務部門，另有2,000個職位屬於IT及風險管理部門。該銀行目前在英國共有9,000名員工。

(工商)