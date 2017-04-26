洪秀柱：對軍公教階級鬥爭才是真正的「世代不正義」
有關年金改革法案的公聽會今(26)日在立法院召開，中華統一促進黨總裁張安樂現身聲援反年改時表示，一切都是「錢」的問題，不過國民黨主席洪秀柱則認為，年改從來不只是財政的問題，而是更根本的政府誠信問題。
洪秀柱今天晚上在臉書發文，將年金比做保單，保單即將期滿，保險公司卻換了董事長，宣稱公司營運狀況不佳，提出方案把你過去繳的錢砍得亂七八糟，還到處放話中傷你的人格。
不過即使進行改革也只是稍微延後年金破產年限，洪秀柱表示，「年金改革，從來不只是財政的問題，而是更根本的政府誠信問題。」並批評政府利用各種污名化手段，利用人民的相對剝奪感、發動針對軍公教的階級鬥爭，這才是真正的「世代不正義」。
洪秀柱進一步表示，政府分化世代階級來推動「改革」，賠上的是政府與社會的互相信任，而政府迴避了應盡的責任，卻不斷傷害自己雇員的名聲，還讓社會相互敵視，才是最該檢討的。
除了軍公教以外，洪秀柱也提醒勞工，今天政府不顧誠信，對幾十萬人的軍公教砍下大刀；明天面對勞保破產，上千萬名勞工就是下一個被清算的對象。政府的霸權暴政不斷迫近，我們已經沒有時間弱弱相殘！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。