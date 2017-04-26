洪秀柱：對軍公教階級鬥爭才是真正的「世代不正義」

國民黨主席洪秀柱表示，年金改革，從來不只是財政的問題，而是更根本的政府誠信問題，更批政府發動針對軍公教的階級鬥爭才是真正的「世代不正義」。(本報資料照片)

有關年金改革法案的公聽會今(26)日在立法院召開，中華統一促進黨總裁張安樂現身聲援反年改時表示，一切都是「錢」的問題，不過國民黨主席洪秀柱則認為，年改從來不只是財政的問題，而是更根本的政府誠信問題。

洪秀柱今天晚上在臉書發文，將年金比做保單，保單即將期滿，保險公司卻換了董事長，宣稱公司營運狀況不佳，提出方案把你過去繳的錢砍得亂七八糟，還到處放話中傷你的人格。

不過即使進行改革也只是稍微延後年金破產年限，洪秀柱表示，「年金改革，從來不只是財政的問題，而是更根本的政府誠信問題。」並批評政府利用各種污名化手段，利用人民的相對剝奪感、發動針對軍公教的階級鬥爭，這才是真正的「世代不正義」。

洪秀柱進一步表示，政府分化世代階級來推動「改革」，賠上的是政府與社會的互相信任，而政府迴避了應盡的責任，卻不斷傷害自己雇員的名聲，還讓社會相互敵視，才是最該檢討的。

除了軍公教以外，洪秀柱也提醒勞工，今天政府不顧誠信，對幾十萬人的軍公教砍下大刀；明天面對勞保破產，上千萬名勞工就是下一個被清算的對象。政府的霸權暴政不斷迫近，我們已經沒有時間弱弱相殘！

(中時電子報)