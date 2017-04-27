台北限定「四月雪」 流蘇染白樹梢如雪境

流蘇輕輕柔柔的白花景色，引人駐足拍照攬勝，是四月春日限定才有的風景。(圖/北市工務局)

流蘇花瓣清麗纖細，飄散著淡淡香氣。(圖/北市工務局)

228公園的流蘇佇立，持續陪伴台北多個年頭。(圖/北市工務局)

每年四月底、五月左右，各地油桐花祭陸續開跑，「五月雪」的浪漫景色吸引遊客駐足；除此之外，在台北市中心也有「四月雪」，近日多處公園樹梢枝頭綻開朵朵小白花，茂密程度猶如為綠樹披上一層薄紗，纖細的花瓣飄散著淡淡香氣，成為台北春季的獨特風景。

花瓣清麗纖細，流蘇白花的輕柔姿態，春風一吹，留下滿地的浪漫。流蘇別名流疏、四月雪，是源自於大漢溪流域的稀有低海拔落葉性古老植物，但因棲地多遭破壞，目前僅見於林口台地邊坡，屬於珍稀瀕危物種，其中台大校園內年長高大的流蘇樹，是現今國內提供種源的採種母樹。

近日台北士林官邸、榮星花園、碧湖公園等處的流蘇白花現正綻開，二二八和平紀念公園、大安森林公園、市民廣場、南港公園亦能見到流蘇清麗的身影，有著纖細的美、淡淡香氣，奇妙的是，若用力吸聞卻又消逝，一如作家張曉風眼中帶有著古樸誠懇的自然美，吸引民眾細細品味、欣賞。

(中時電子報)

春光無限好，把握時間欣賞這清麗的四月雪正是時候。(圖/北市工務局)